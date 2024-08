Denis Petric arrive au RC Lens

https://www.rclens.fr/fr/news/mercato-signature-mercatolympik-rclens-denis-petric-2025-20240806

Denis Petric, le chevronné

Plongeon dans le bassin minier ! Rompu au plus haut niveau (199 matchs professionnels), le gardien Denis Petric (36 ans) vient garnir l’effectif sang et or pour la saison 2024/25 en tant que troisième gardien du groupe professionnel. L’expérimenté portier slovène s’est engagé librement avec le Racing jusqu’en juin 2025. Né à Ljubljana, Denis Petric démarre véritablement sa formation en France, du côté de l’AJ Auxerre. De ses 16 à ses 20 ans, ce gardien prometteur progresse au sein des équipes du centre