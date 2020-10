La Juve a recruté Zidane... en venant superviser Dugarry !

Le Canal Football Club s'est plongé dans les archives du mercato en Ligue 1. L'émission de Canal + s'est penchée ce dimanche sur le transfert de Zinedine Zidane des Girondins de Bordeaux à la Juventus à l'été 1996.

Et au détour d'une indiscrétion d'un des recruteurs turinois de l'époque, on apprend que la Vieille Dame a flashé sur l'actuel entraîneur du Real Madrid, pisté par Blackburn Rovers en 1995, alors qu'elle était venue superviser son partenaire de l'époque Christophe Dugarry, très sollicité par les clubs à travers l'Europe cette année-là. Les Bianconeri miseront donc finalement, avec bonheur, sur ZZ, tandis que Duga, lui, connaîtra une saison plus que compliquée du côté de l'AC Milan.