Bundesliga : Mönchengladbach accroché par Stuttgart

Après le traditionnel multiplex de 15h30, la huitième journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi à 18h30 avec une affiche de milieu de tableau entre le Borussia M'Gladbach (11e, 10 pts) et Stuttgart (12e, 8 pts). Deux formations qui restaient sur une bonne dynamique avant la trêve internationale. Vainqueurs de Dortmund (1-0) et de Wolfsburg (3-1), les Poulains espéraient bien décrocher un troisième succès consécutif pour recoller au peloton de tête. En face, les Souabes sortaient d'un début de saison très contrasté (2 victoires, 2 nuls, 3 défaites) mais avaient pour ambition de confirmer leur succès obtenu contre Hoffenheim (3-1) juste avant la trêve. À Borussia-Park, Pellegrino Matarazzo alignait donc un 3-5-2 où Omar Marmoush et Chris Führich formaient le duo d'attaque. De son côté, Adolf Hütter optait quant à lui pour un 3-4-3 avec Breel Embolo, titulaire en pointe.

Dominateurs dès l'entame de la rencontre, les coéquipiers de Lars Stindl se faisaient pourtant surprendre au quart d'heure de jeu par l'intermédiaire du défenseur Konstantinos Mavropanos (0-1, 15e). Maître absolu des débats (64% de possession de balle, 16 tirs à 2 à la pause), le Borussia M'Gladbach allait logiquement réagir, en fin de première période, grâce à Jonas Hofmann, auteur du but égalisateur (1-1, 42e). Au retour des vestiaires, les hommes d'Adolf Hütter intensifiaient un peu plus la pression aux abords de la surface adverse mais aucune de leurs innombrables occasions (29 tirs à 5) étaient couronnées de succès. Malgré une emprise totale sur cette rencontre, Mönchengladbach était contraint de concéder le match nul (1-1). Lors de la prochaine journée, le Borussia, provisoirement 10e, se déplacera sur la pelouse du Hertha Berlin. A l'occasion de cette neuvième journée, Stuttgart (12e) recevra, de son côté, l'Union Berlin.

