Bordeaux : nouvelle polémique avec le contrat des joueurs

Rétrogradés administrativement en National 2, les Girondins de Bordeaux ont perdu leur statut professionnel et vont donc devoir se reconstruire en passant par les petits échelons et avec de nouveaux joueurs, puisque les professionnels ont été libérés de leur contrat. Désormais entraînés par Bruno Irles, les Girondins ont vu leur réserve en N3 déclarer forfait par manque de joueurs pour leur premier match et avaient jusqu’à ce lundi soir pour présenter une liste de joueurs disponibles pour les rencontres face à Poitiers en N2, et Colomiers en N3.

La suite après cette publicité

Plus de 27 joueurs amateurs ont donc rejoint le club bordelais, dont les ex-pros Rio Mavuba et Paul Baysse, qui sont prêts à épauler le club. Cependant, plusieurs joueurs dont les contrats fédéraux ont été saisis sur Footclubs par les Girondins de Bordeaux auraient été réalisés sans l’accord des joueurs, selon Ouest-France. Steve Mvoué, cités parmi les recrues, a démenti : «Non, je n’ai pas signé à Bordeaux, je n’ai pas d’accord ni de contact avec qui que ce soit de manière officielle. Je suis libre de tout contrat, mais je n’ai signé nulle part», a-t-il assuré, avant que son agent ne confirme n’avoir trouvé aucun accord avec Bordeaux.