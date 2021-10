Le vice-président du Barça revient sur la prolongation ratée de Lionel Messi

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le vice-président du FC Barcelone s'est confié sur la non-prolongation de Lionel Messi, parti finalement au Paris Saint-Germain cet été : « Dans toutes les négociations, et en particulier avec les personnes avec lesquelles vous parlez et que vous aimez beaucoup, il y a différentes phases où la tension est normale, une tension positive, bien sûr. Lorsque les deux parties veulent continuer, mais que vous voyez que pour de nombreuses raisons, dans ce cas à cause du "fair-play" de Laliga, cela ne va pas être possible et que l'autre partie a du mal à comprendre, il est normal qu'il y ait des tensions. »

Rafael Yuste est également revenu sur les discussions avec son père et agent, Jorge Messi : « Nous avons parlé et nous nous sommes dit les choses très clairement, rien de plus, à aucun moment je ne me suis disputé avec lui. Je lui ai fait voir la situation du club, que lorsque nous sommes arrivés, nous pensions qu'elle était mauvaise, mais que lorsque nous étions déjà en train de négocier, nous avons découvert que la situation économique n'était pas mauvaise mais qu'il y avait un échec technique. Et il fallait l'expliquer. »