Strasbourg-OL : les compositions officielles

Nous l'apprenions hier, Anthony Lopes s'est finalement envolé avec le reste du groupe de l'Olympique Lyonnais direction Strasbourg grâce à un test négatif au Covid-19 de dernière minute. Suspendu, le milieu Bruno Guimaraes n'est pour sa part pas de la partie à la Meinau comptant pour la 7e journée de Ligue 1, tout comme le jeune latéral gauche Melvin Bard, blessé avec les Espoirs. Rudi Garcia fait donc le choix d'un 4-3-3, avec Lopes dans les buts et une défense à quatre composée de Maxwel Cornet, Jason Denayer, Marcelo et Léo Dubois. L'entrejeu est animé par la triplette Lucas Paquetá, Thiago Mendes, Houssem Aouar alors que Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere font office d'ailiers. Devant, Memphis Depay est aligné en pointe.

La suite après cette publicité

De l'autre côté du terrain, Thierry Laurey propose un schéma défensif. Bingourou Kamara est le dernier rempart, protégé de gauche à droite par Lionel Carole, Lamine Koné, Mohamed Simakan, Stefan Mitrovic et et Kenny Lala. Un cran plus haut, Jean-Eudes Aholou accompagne Jean-Ricner Bellegarde, Adrien Thomasson et Dimitri Liénard, en soutien de Ludovic Ajorque. Habib Diallo est lui sur le banc.

Les compositions des équipes :

Strasbourg : Kamara - Carole, Koné, Simakan, Mitrovic, Lala - Aholou, Bellegarde, Thomasson, Liénard - Ajorque.

⚔️ #RCSAOL I Le onze du Racing pour affronter l'@OL cet après-midi !

x @Numerize — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) October 18, 2020

Lyon : Lopes - Cornet, Denayer, Marcelo, Dubois - Aouar, Mendes, Paquetá - Toko Ekambi, Depay, Kadewere.