Brésil : l’annonce forte de Neymar pour son avenir

La suite après cette publicité

Il misait beaucoup sur la Coupe du Monde 2022, au Qatar cet hiver, mais finalement, son rêve s’est transformé en fiasco. En effet, Neymar avait quitté le terrain en pleurs après la triste élimination du Brésil par la Croatie, en quarts de finale du Mondial 2022 (1-1, 4-2 t-à-b.). Une terrible désillusion pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui jouer gros lors de cette Coupe du monde. En effet, l’international auriverde n’a jamais caché le fait que le Mondial 2022 pouvait être sa dernière chance de ramener la coupe au Brésil.

Mais celui qui est devenu co-meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, avec la légende Pelé (77), pourrait finalement revoir ses plans pour la suite de sa carrière. De retour au Paris Saint-Germain, il a pu retrouver Kylian Mbappé, triste finaliste avec les Bleus, et Lionel Messi, qui a triomphé et remporté le dernier trophée qu’il lui manquait, à 35 ans. Alors que l’Argentin a été élu meilleur joueur du Mondial, le sacre de l’Albiceleste semble avoir redonné des ailes à Neymar.

À lire

PSG : Sergio Ramos vide son sac

Neymar se montre prudent pour son avenir

Dans une interview accordée au média brésilien TNT Sports, l’attaquant parisien est d’ailleurs revenu sur son avenir avec la Seleção, en admettant prendre exemple sur Messi. «Leo a toujours été une inspiration. Il m’a toujours aidé et encouragé. Évidemment, en le voyant gagner à 35 ans, j’y pense aussi», a d’abord expliqué Ney, avant de se projeter pour le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. «Je vais y aller année après année et nous verrons. Bien sûr, j’ai un très grand rêve, celui de gagner la Coupe du Monde».

La suite après cette publicité

Mais avant cela, Neymar Jr. aura rendez-vous ce mardi soir contre le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, au Parc des Princes (21h). Lundi, l’attaquant aux 17 buts et 16 passes décisives avec le PSG cette saison, a pris ses responsabilités pour répondre aux nombreuses critiques à son égard, évoquant également les tensions dans le vestiaire parisien.

Pour ce tant attendu PSG-Bayern, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire parisienne pour tenter de remporter 268€ (cote à 2,68, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la rencontre PSG -BAYERN en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.