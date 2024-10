Erling Haaland et la Norvège se font cartonner de toutes parts !

Erling Haaland et la Norvège, une histoire qui est encore loin d’être magnifique. S’il est régulièrement performant avec le maillot de l’équipe nationale en comptant 34 buts et 3 offrandes en 37 capes, l’attaquant de 24 ans n’a toujours pas connu la moindre compétition internationale avec son pays. En course pour une promotion en Ligue A dans le cadre de la Ligue des Nations, le natif de Leeds avait l’occasion de renforcer la première place de son équipe en cas de résultat positif ce dimanche contre l’Autriche. Au final, cela s’est terminé par une humiliation 5-1 contre des Autrichiens remontés comme des pendules. Résultat, la Norvège, l’Autriche et la Slovénie comptent 7 points après 4 journées et Erling Haaland est au coeur des débats.

Présent sur le terrain, le joueur de Manchester City a subi la démonstration réalisée par la bande de Ralf Rangnick. Dépassé par les événements, il a assisté impuissant à la pire défaite de la Norvège depuis 7 ans et une humiliation 6-0 face à l’Allemagne en 2017. De quoi recevoir les critiques acerbes des consultants locaux. «C’est choquant, tout simplement. Je ne l’avais pas vraiment vu venir après les derniers matchs et la première mi-temps. Il y a environ 20 minutes dans la seconde moitié qui sont comme tirées d’un film d’horreur», a notamment déclaré Kristoffer Løkberg, actuel joueur du Viking Stavanger et consultant pour NRK.

Erling Haaland critiqué pour son attitude

L’ancien joueur Bernt Hulsker a aussi tapé du poing sur la table : «la lumière qui s’est allumée et a assombri le stade de la ville n’aurait jamais dû être rallumée. Je n’ai jamais vu la Norvège aussi dominée. Horrible à regarder. Effondrement total. J’aurais été éteint il y a longtemps si j’étais à la maison, mais maintenant je suis au travail.» Enfin, le consultant de TV2 Jesper Mathisen est allé encore plus loin. «L’un des pires matches internationaux depuis des années et des jours. L’Autriche pisse sur la Norvège», a lâché l’ancien joueur d’IK Start.

Alors que la plupart des cadres de l’équipe comme Sander Berge ou Alexander Sorloth ont pris la parole après le match, Erling Haaland n’a lui pas pris ses responsabilités et se fait critiquer pour cela au pays. Traversant la zone mixte sans s’arrêter, il s’est contenté de ce post sur son compte instagram : «désolé, tout le monde ! Dommage de ma part. En novembre, nous visons six points.» Une faible réaction qui a été pointée du doigt d’autant plus qu’il portait le brassard de capitaine en l’absence de Martin Odegaard qui est blessé.

«Quand on a le brassard de capitaine de l’équipe nationale norvégienne, il doit se lever et dire quelques mots. C’est dommage. S’il y a quelqu’un que nous voulons entendre après une violente crise, c’est bien le capitaine. Comment cela a-t-il été communiqué ici ? Que pensez-vous après le but du 3-1 ? Vous vous réunissez ? Que fais-tu lorsque tu es capitaine, on t’assigne un rôle qui demande ce petit plus. Alors, il devrait se lever», a souligné Kristoffer Løkberg. Une sacrée gifle reçue par Erling Haaland et la Norvège qui n’auront plus le droit à l’erreur dans cette Ligue des Nations.