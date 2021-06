Pep Guardiola veut offrir 7 joueurs au FC Barcelone, l'annonce forte d'Alvaro Morata sur son avenir

La suite après cette publicité

Guardiola veut s'arranger avec le Barça

En Espagne, l'actualité du FC Barcelone qui fait les gros titres de Mundo Deportivo ce matin. Et selon le journal catalan, l'axe Barça-City pourrait fonctionner à plein régime cet été car «Pep Guardiola a proposé des joueurs de son équipe au Barça». «L'entraîneur de City a donné à Joan Laporta, le président barcelonais, une liste de sept joueurs sur lesquels il ne compte pas !», écrit le journal. En premier lieu, il y aurait le nouvel international espagnol Aymeric Laporte, qui n'entrerait plus dans les plans de Guardiola dans la défense de City mais aussi des joueurs comme Bernardo Silva ou encore João Cancelo. En échange, City lorgnerait des joueurs comme Sergio Roberto ou encore Ousmane Dembélé ! Bref, on pourrait assister à un petit arrangement entre amis sur le mercato…

Morata reste à la Juve, Buffon s'en va

En Italie, aussi ça bouge pas mal sur le marché des transferts puisque Alvaro Morata a annoncé son intention des rester à la Juve la saison prochaine. L'Espagnol fait la Une de Tuttosport ce matin qui reprend ses déclarations : «Je reste à la Juve. On attend l'officialisation mais j'ai déjà parlé avec le directeur sportif. Nous espérons une meilleure saison.» De quoi mettre les choses aux claires pour son avenir. En revanche, c'est une légende de la Vieille Dame qui devrait quitter le club prochainement. Gianluigi Buffon annonce lui, de son côté, qu'il va retourner à Parme, l'un de ses anciens clubs ! À 43 ans, le portier n'a toujours pas l'intention de raccrocher les crampons.

Sterling sauve le Royaume !

En Angleterre, les Three Lions faisaient leur entrée dans la compétition hier. Face à la Croatie, on a eu droit à la revanche de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde. Sauf que cette fois, ce sont les Anglais qui en sont sortis vainqueurs (1-0), grâce à une réalisation de Raheem Sterling ! Pour The Times, c'est «un bon départ» pour cette sélection qui n'avait jamais remporté son premier match lors d'un Euro. La star de Manchester City a carrément exorcisé l'Angleterre avec son but et, comme tout un symbole, «c'est l'enfant du pays qui marque à Wembley», écrit le journal. Pour The Guardian, l'Angleterre était «comme à la maison», hier. «Southgate salue Sterling après que l'ailier ait mis fin à une terrible série en match d'ouverture de la sélection.» Pour le Daily Mirror, l'Angleterre a tout simplement été «magique et brillante.» En revanche du côté de la presse croate on estime que c'est un coup de massue pour les vice-champions du monde. Le groupe D va être très sympa à suivre !