AS Rome : les premiers mots de Mats Hummels

Il est l’une des arrivées de prestige du côté de Rome cet été. Arrivé après la fermeture du marché estival, Mats Hummels viendra renforcer la défense des Giallorossi aux côtés de Mario Hermoso, arrivé également libre après la fin du mercato. Courtisé par de nombreuses équipes cet été après une saison remarquable avec le Borussia Dortmund, le défenseur allemand a expliqué son choix dans un entretien accordé aux médias du club ce vendredi :

La suite après cette publicité

«Pour moi, c’est un transfert vraiment important et j’ai hâte de vivre cette expérience. J’avais hâte de jouer pour cette équipe, pour ce club, devant les supporters du stade olympique. Enfant, j’ai grandi après la Roma, en particulier Totti et mon nouvel entraîneur, quand j’étais plus jeune, j’ai joué contre De Rossi, je suis très heureux d’être ici et de faire partie de ce club. (…) Je serais opérationnel dans deux voire trois semaines.»