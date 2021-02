PSG : Kays Ruiz-Atil se dirige vers un départ !

La suite après cette publicité

Ça sent mauvais pour le PSG dans le dossier Kays Ruiz-Atil... Et cela explique les choix radicaux qui ont été effectués ces derniers jours le concernant. En effet, nous avons appris hier que le jeune milieu de terrain âgé de 18 ans avait été renvoyé chez les U19 pour les séances d'entraînement. Il participait depuis plusieurs mois à celles de l'équipe première, où il avait d'ailleurs été adoubé par les stars de l'équipe parisienne.

Plus tôt déjà, on pouvait constater qu'il était sorti de la liste des joueurs autorisés à disputer la Ligue des Champions, puisque il est possible de faire des modifications avant la phase des matches à élimination directe. Pas de Ligue des Champions, retour avec les U19, tout cela n'est pas dû au hasard, évidemment.

Le temps de jeu offert sous Tuchel n'a pas suffi

Les discussions autour de sa prolongation de contrat s'éternisent, et selon L'Equipe, elles butent notamment sur le règlement de la prime à la signature, comprise entre 1,5 et 2,5 M€. Selon RMC, c'est la place accordée dans le projet parisien qui ne convient pas au milieu de terrain, chipé au Barça en 2015. Ruiz-Atil se dirigerait ainsi vers un départ libre à l'issue de la saison, puisque son contrat s'achève en juin prochain.

Un nouveau coup dur pour le PSG au regard du potentiel du jeune joueur. Après avoir perdu sans contrepartie financière des formés au club comme Tanguy Kouassi ou encore Adil Aouchiche, le club parisien pensait pourtant avoir donné du temps de jeu à Ruiz-Atil, apparu à 7 reprises en Ligue 1 cette saison, dont une titularisation lors du premier match face à Lens. Thomas Tuchel semblait en tout cas l'apprécier, mais il a disparu de la circulation depuis le 5 décembre dernier. Le PSG pourrait bien encore une fois le regretter...