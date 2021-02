PSG : Kays Ruiz-Atil renvoyé chez les U19

La nouvelle a surpris. Ce mercredi, l’UEFA a publié les listes envoyées par les clubs qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions. Côté parisien, les deux principales nouvelles sont que ni Juan Bernat, ni Kays Ruiz-Atil n’ont été inscrits. Concernant le jeune milieu offensif de 18 ans, c’est surprenant. Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 cette saison, l’ancien pensionnaire du FC Barcelone est apparu à sept reprises en championnat sous le maillot rouge-et-bleu.

La suite après cette publicité

Mais depuis le 5 décembre et le déplacement à Montpellier (1-3), Ruiz-Atil a disparu de la circulation. Et pour cause. L’Equipe nous apprend que les discussions avec le PSG concernant sa prolongation de contrat (qui se termine en juin prochain) bloquent notamment au niveau du règlement de la prime à la signature (comprise entre 1,5 M€ et 2,5 M€). En clair, Paris voudrait l’étaler sur le temps. Faute d’accord (pour le moment), le joueur a été renvoyé en U19.