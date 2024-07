Real Madrid : bonne nouvelle pour le nez de Mbappé

Arrivé au Bourget cet après-midi avec le reste de l’équipe de France, Kylian Mbappé va bientôt partir en vacances. Mais avant, l’attaquant du Real Madrid va être présenté le mardi 16 juillet prochain par la Casa Blanca. À cette occasion, les services médicaux auront enfin accès au joueur et surtout à son nez. Pour rappel, Mbappé s’est fracturé le nez face à l’Autriche, mais ne s’est pas fait opérer. Le joueur a ensuite porté un masque durant toute la compétition (sauf face à l’Espagne).

Mais à Madrid, AS indique que le staff médical merengue est plutôt rassuré selon les derniers retours du staff médical des Bleus. Il y a eu grosse amélioration, à tel point qu’une opération pourrait finalement ne plus être nécessaire. Et si c’est le cas, Mbappé ne serait indisponible que deux semaines, ce qui n’affecterait pas le programme de sa reprise prévue début août.