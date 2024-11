La statistique invraisemblable de Lautaro Martinez

Huit mois sans marquer à San Siro. Lautaro Martinez a enfin rompu le mauvais sort. Après 249 jours sans marquer dans l’antre de son Inter Milan, l’Argentin a enfin fait trembler les filets de Giuseppe-Meazza, ce dimanche face à Venezia (1-0). Cette statistique incroyable s’inscrit dans un contexte ou l’Argentin est dans une très grande forme qui plus est. Que ce soit avec les Nerazzurri ou avec sa sélection, l’avant-centre de 27 ans enchaîne les buts.

Maintenir un bilan statistique aussi élevé sans inscrire le moindre but à domicile, démontre également l’ampleur du niveau du joueur lors des déplacements de son équipe. Malgré tout, ce but devant son public en championnat, le premier depuis le 28 février dernier face à l’Atalanta, risque de lui faire beaucoup de bien. D’autant plus qu’il offre la victoire aux Interistes dans un match compliqué et leur permet de recoller à un point du Napoli, leader du classement de Serie A.