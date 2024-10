SPL : Mahrez sauve les meubles pour Al-Ahli face à Al-Okhdood

Coup d’arrêt pour Al-Ahli. Confrontés à Al-Okhdood ce vendredi, dans le cadre de la 8e journée de Saudi Pro League, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont été tenus en échec (1-1). Après avoir concédé l’ouverture du score de Saviour juste avant la pause, sur un penalty en deux temps (45+6e, 0-1), le club de Djeddah a trouvé son salut en la personne de Riyad Mahrez à l’heure de jeu (63e, 1-1).

Au classement, Al-Ahli patine et se retrouve à la 7e place, bien loin des attentes générées par le recrutement massif opéré depuis un an. Prochain rendez-vous : un choc face à Al-Ittihad, jeudi prochain. De son côté, Al-Okhdood est 16e et relégable.