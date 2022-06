Mandanda, la succession d'Aguerd, Bourigeaud : le point complet de Florian Maurice sur le mercato rennais

Lorsqu’il s’agit d’évoquer le mercato, Florian Maurice n’a pas l’habitude de rester muré dans le silence. Le directeur sportif du Stade Rennais a coutume de passer devant la caméra pour faire le point sur les objectifs bretons. Hier, les premiers extraits de son passage sur la chaîne locale TVR ont permis de savoir que Bruno Genesio allait prolonger de deux ans son contrat. Ce matin, Ouest France a publié l’ensemble des sujets abordés. Toujours au rayon des prolongations, Rennes aimerait bien blinder son défenseur Hamari Traoré, mais aussi son milieu Benjamin Bourigeaud, tous les deux sous contrat jusqu’en 2023.

Des discussions sont bientôt prévues avec le clan Traoré, mais visiblement, Bourigeaud fait mariner son club. « Benjamin, j’ai déjà discuté avec lui et son agent pour trouver une solution de prolongation. Je crois que Benjamin a été très clair. Ça fait cinq ans qu’il est au club, il a des envies d’ailleurs, d’aller découvrir un autre championnat, une autre culture. (…) On a soumis une proposition, aujourd’hui, je n’ai pas de retour positif. Ça ne veut pas dire que je n’en aurai pas d’ici la fin du marché. » Conscient des envies d’ailleurs de son joueur, Maurice a fait savoir qu’il ne comptait pas imposer de deadline et espère trouver une solution en douceur.

Maurice confirme un contact avec Mandanda

Côté arrivées, Maurice a confirmé la possibilité de voir Rennes engager deux défenseurs centraux. Le propriétaire François Pinault l’a réclamé et la vente de Nayef Aguerd à West Ham pour 35 M€ oblige les Bretons à lui trouver un remplaçant. À cette occasion, Maurice a confirmé notre information relatant un intérêt rennais pour le défenseur sud-coréen de Fenerbahçe, Kim Min-Jae. « Je le connais plutôt bien. Il fait partie des idées que j’ai, parce qu’il a l’âge que je recherche. C’est un joueur qui correspond aux caractéristiques d’un joueur qui a joué dans un bloc haut, parce que Fenerbahce, c’est une équipe qui est dominatrice dans le championnat, il sait gérer la profondeur, donc il fait partie des joueurs que j’apprécie. »

Enfin, après avoir implicitement indiqué que le rendement d’Alfred Gomis n’était pas tout à fait en corrélation avec les attentes des dirigeants du club (surtout pour un joueur acheté 10 M€), Maurice a confirmé des contacts avec Steve Mandanda (OM), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) et Fernando Muslera (Galatasaray). « L’idée, c’est d’aller chercher un joueur d’expérience. Steve Mandanda, Yann Sommer et Fernando Muslera, que vous citez, rentrent dans les critères que je recherche. Ils ont l’expérience internationale qui nous ferait, je pense, énormément de bien. Je peux dire que pour les trois, j’ai pu avoir un échange avec leurs intermédiaires. » Affaires à suivre.