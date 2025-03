Le frère de Moïse Kean tacle la Juventus

Auteur d’un doublé en Allemagne sous le maillot de la Squadra Azzurra, Moïse Kean revient peu à peu à son meilleur niveau sous le maillot de la Fiorentina, et fait partie des attaquants les plus réguliers de Serie A. De quoi forcément s’en mordre les doigts pour la Juventus, qui l’a laissé partir alors que le club était en manque de joueurs sur le front de l’attaque. Un traitement que le frère de Moïse Kean, Giovanni, a toujours en travers de la gorge.

«Il veut écrire l’histoire avec cette équipe. Il a immédiatement senti la confiance de la Viola et c’est ce dont il avait besoin. Nous nous attendions à plus de considération de la part de la Juventus, mais la Fiorentina nous a convaincus avec son projet. Il y a clairement plus de respect ici qu’à Turin», a raconté Giovanni Kean au micro de Radio Bruno. Avec 23 buts et trois passes décisives en 40 matches, Moïse Kean est lancé sur la meilleure saison de sa carrière, et pourrait chiper sur le fil une place en Ligue des Champions… à la Juve.