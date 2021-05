Ligue 1 : pour Vahid Halilhodzic, Lille n’a pas volé sa première place au PSG

Ce dimanche, Lille va tenter de remporter un nouveau titre de Ligue 1. Les Dogues doivent assurer la victoire face à Angers (rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Dans cette course au titre, le PSG peut aussi rêver d’une victoire finale. Ces dernières semaines, beaucoup s’accordent à dire qu’un sacre lillois, ce serait plutôt dû à un mauvais PSG cette saison. « Si on perd ce championnat, c’est nous qui l’avons perdu, pas eux (les Lillois) qui l’ont gagné », avait d’ailleurs lancé Kylian Mbappé.

Lors d’un entretien pour Le Parisien, l’actuel sélectionneur du Maroc et ancien entraîneur du LOSC et du PSG Vahid Halilhodzic est revenu sur ces propos. Lille vainqueur ou PSG perdant, le coach de 69 ans a tranché. « C’est un jeu de mots, ça. Quand un club gagne le championnat, il ne le vole pas. Sur un match, tout est possible et, là, on parle d’un marathon. Il y a différentes phases, différentes compétitions à côté aussi. Si Lille l’emporte, c’est un succès d’équipe. D’un côté, le PSG n’a jamais autant perdu et, de l’autre, Lille est le club qui a le moins perdu. Ça montre des choses. Dans les deux cas. Il y aura un beau champion. »