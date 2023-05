ESTAC : les débuts remarqués de la pépite Kyliane Dong en L1

Troyes n’a pas vécu une sinécure cette saison en Ligue 1. Avec seulement quatre victoires en 36 journées, soit le pire total dans l’élite, mais aussi la deuxième moins bonne défense de notre championnat, les Troyens sont déjà condamnés à la descente en Ligue 2 au terme de cet exercice 2022-2023. La raison ? L’ESTAC est actuellement 18ème mais à cause du changement en vue du passage à 18 clubs en première division, les pensionnaires du stade de l’Aube ne disputeront pas les barrages qui opposent traditionnellement le 18ème de Ligue 1 contre le vainqueur des play-offs de l’antichambre du football français. Malgré ce constat terrible, une bonne nouvelle est venue égayer la fin de saison des joueurs de Patrick Kisnorbo.

Si l’ESTAC est dans une situation sportive très délicate actuellement, l’avenir pourrait sourire aux Troyens, et ce même en Ligue 2. En effet, une pépite commence à pointer le bout de son nez avec de plus en plus d’insistance. Arrivé à Troyes en 2018, Kyliane Dong est encore aux prémices de sa carrière professionnelle. Pourtant, tous les signaux indiquent que le joueur de 18 ans va rapidement prendre du gallon. Le jeune ailier, capable d’évoluer sur les deux côtés, a progressivement commencé à montrer toute l’étendue de son talent. Et cela ne date pas d’hier. Le natif d’Evry-Courcouronnes avait déjà intégré les entraînements du groupe professionnel en fin de saison dernière après un parcours incroyable en Coupe Gambardella où il avait quasiment porté seul l’ESTAC (4 buts et 6 passes décisives en 4 matches). Mieux, il avait même pris part au déplacement au Parc des Princes.

Un match pour mettre tout le monde d’accord

Et la saison 2022-2023 a commencé sur les chapeaux de roue pour Kyliane Dong qui a signé son premier contrat professionnel avec l’ESTAC au début du mois de juillet. Le footballeur professionnel fraîchement nommé a ensuite profité de l’absence des titulaires pour grappiller des minutes dès le mois d’août. Le virevoltant ailier a d’ailleurs réussi à s’imposer comme un remplaçant de qualité lors des trois premières rencontres de la saison en Ligue 1. Malheureusement, l’ESTAC a concédé trois défaites et le jeune joueur à vocation offensive a dû céder sa place à des éléments plus expérimentés. La suite de son aventure s’est plus apparentée à un chemin de croix même s’il a pris son mal en patience, tel un vieux briscard, pour ne pas forcer les choses.

De retour dans le groupe pour affronter Ajaccio en octobre, Kyliane Dong a encore dû ronger son frein. Finalement, l’ailier de 18 ans a eu une nouvelle chance de se montrer en Coupe de France en début d’année. Une nouvelle fois sur le banc, la pépite troyenne est entré en jeu face à Lille pour le dernier quart d’heure de la partie. Le jeune attaquant a, par la suite, dû attendre les toutes dernières semaines pour avoir le droit de fouler à nouveau les pelouses de Ligue 1 malgré un secteur offensif assez faible. Après une nouvelle entrée en jeu en fin de rencontre face à Rennes, Patrick Kisnorbo a choisi de titulariser le franco camerounais congolais pour la réception de Strasbourg et force est de constater qu’il a mis tout le monde d’accord pour sa première titularisation dans l’élite. Une belle manière d’affirmer sa précocité.

La saison de la confirmation

Alors qu’il était à ce moment-là encore baladé entre la réserve et le groupe professionnel, Kyliane Dong a réussi une véritable prouesse face aux Alsaciens. Celle de s’imposer comme un titulaire en puissance en une seule rencontre. En effet, pour la première titularisation de sa très jeune carrière, la pépite troyenne n’a pas tardé à se mettre en évidence. C’est même lui qui est allé chercher et provoquer le coup franc sur l’égalisation de Rony Lopes. Sa performance n’est d’ailleurs pas passée inaperçue puisqu’il a reçu un 6 sur 10 de L’Equipe et un 7 sur 10 de L’Eclair. «L’ailier gauche formé à l’ESTAC a contrarié les défenseurs adverses par ses qualités de percussion et d’accélération. Il a ainsi obtenu l’expulsion de Djiku et le coup franc égalisateur de Lopes», peut-on notamment lire dans le premier média cité.

«Dong a 'presque’ fait oublier Odobert, l’autre grand espoir de 18 ans du club aubois. On le savait rapide, il a été intelligent dans ses déplacements, juste dans ses choix», se sont émerveillés les journalistes de L’Eclair à son sujet. Sa performance a logiquement été saluée par de nombreux observateurs mais aussi par son entraîneur. Après la rencontre, Patrick Kisnorbo a d’ailleurs encensé Kyliane Dong. «Je compte sur lui la saison prochaine. Il sera très important», a lâché le technicien de l’ESTAC. Malgré son faible temps de jeu cette saison, le joueur de 18 ans ne compte pas partir tout de suite. Mais la pépite troyenne a plusieurs objectifs pour le prochain exercice. La priorité ? Jouer et prendre le plus de temps de jeu possible et peu importe si cela doit se faire en Ligue 2.

Dong souhaite des garanties sur son temps de jeu

Si la possibilité d’évoluer en Ligue 2 avec Troyes ne l’effraie pas, Kyliane Dong, qui va privilégier le sportif la saison prochaine, attend tout de même quelques garanties notamment au niveau du temps de jeu de la part de sa direction. Il faut dire que l’ailier de 18 ans a des fourmis dans les jambes et surtout… commence à avoir des prétendants. Le jeune homme intéresserait plusieurs clubs européens, en Angleterre par exemple. Des émissaires de Watford étaient d’ailleurs présents pour assister à la rencontre face à Strasbourg et ces derniers ont été impressionnés par sa performance. D’autres clubs sont également venus le voir évoluer de plus près. De bon augure pour la suite de sa carrière. Un peu moins pour l’ESTAC quand on connaît la puissance financière des équipes anglaises. Enfin, pour rappel, le jeune ailier arrivera à la fin de son contrat en juin 2025 et nul doute que plusieurs cadors européens souhaiteront mettre la main sur la pépite troyenne dans un avenir plus ou moins proche, comme cela avait déjà été le cas il y a un peu plus d’un an de cela où la Juventus, Monaco ou encore l’OM s’étaient très sérieusement intéressés à lui…