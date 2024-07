Bordeaux : la sortie forte du maire Pierre Hurmic après la descente en National

Tout un peuple de supporters aura espéré une issue positive après des retournements de situation à la dernière minute, mais cela n’a pas suffi. Après l’échec des négociations avec FSG, les Girondins de Bordeaux étaient attendus ce mardi par la DNCG et ont finalement annoncé ne pas soutenir leur appel. Bordeaux repartira bien en National 1, voire en National 2 si son prochain passage devant le gendarme financier n’est pas concluant. Face à cette situation, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, s’est exprimé lors d’un point à la presse ce mardi.

«Engagé aux côtés du Club, je suis profondément attristé de cette rétrogradation qui sanctionne tout un territoire très attaché à la pérennité d’une aventure humaine qui a démarré en 1881. La Ville de Bordeaux réaffirme son soutien aux Girondins et n’entend pas se désinvestir de leur devenir», a-t-il d’abord annoncé, avant d’expliquer qu’il fallait «réinterroger le modèle du Club et son identité. Celui-ci doit aller vers plus d’horizontalité dans sa gouvernance, mais également se tourner davantage vers son centre de formation et son territoire. Un nouveau modèle permettant d’associer toutes les parties prenantes, supporters, anciens joueurs, acteurs économiques locaux, salariés, Collectivités territoriales mérite d’être étudié».