Real Madrid : les mots de Florentino Perez à Carlo Ancelotti

Éliminés sèchement en Ligue des Champions par Arsenal et distancé par le FC Barcelone dans la course au titre en Liga, la place de Carlo Ancelotti pourrait être le siège le plus chaud de toute la ville de Madrid… ou pas. Selon El Chiringuito, Florentino Perez aurait renouvelé personnellement sa confiance au coach italien après la défaite contre les Gunners. «Nous sommes tous dans le même bateau, dans les bons et les mauvais moments… le président m’a toujours montré plus d’affection dans ces moments que dans ceux où nous avons gagné», a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse.

«Qu’est-ce qui peut bien te préoccuper, toi qui es l’entraîneur le plus titré de l’histoire du Real Madrid? Tu as gagné 15 titres avec le Real Madrid. Tu peux être fier de ce que tu as réalisé», aurait dit le président madrilène à son coach avec lequel il a glané deux Ligues des Champions. Cette saison, le Real Madrid pourrait terminer "seulement" avec des trophées mineurs en poche, tels que la Supercoupe d’Europe glanée en début de saison contre l’Atalanta, et la Coupe du Roi, ou les Merengues retrouveront le Barça en finale.