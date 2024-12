Plus personne ne veut du flop Wilfried Zaha !

Rien ne va plus pour Wilfried Zaha. Débarqué cet été, en prêt, avec le statut de star du côté de l’Olympique Lyonnais, Wilfried Zaha a finalement rapidement vu son aventure tourner au fiasco sous les ordres de Pierre Sage. Loin d’être un titulaire indiscutable sur les bords du Rhône, ses performances (une petite passe décisive) et son attitude lors de ses quelques apparitions ont fini par avoir raison de ses chances de s’imposer, qui plus est face à la révélation Malick Fofana.

Utilisé à six petites reprises (71 minutes de jeu disputées en Ligue 1 et 41 minutes en Ligue Europa), l’ancien joueur de Manchester United ne semble désormais plus faire partie des plans de l’OL. Pour preuve ? Cette nouvelle séquence lors du 32e de finale de la Coupe de France qui n’a pas manqué de faire parler entre Rhône et Saône. Alors que les Gones, en déplacement dans le nord de la France, venaient difficilement à bout de l’Entente Feignies-Aulnoye, Zaha - absent du groupe - était lui aperçu au Selhurst Park Stadium pour suivre le match de la 17e journée de Premier League entre Crystal Palace et Arsenal.

Zaha dans l’impasse ?

De quoi ternir un peu plus son aventure à Lyon et envisager un départ dès cet hiver ? Rien n’est moins sûr. Récemment interrogé au sujet d’un éventuel retour du natif d’Abidjan à Galatasaray, Okan Buruk, le coach de l’actuel leader de Süper Lig, a totalement fermé la porte. «Il n’y a aucune possibilité pour un retour de Zaha en janvier. Il est actuellement prêté. Bien sûr, il reviendra chez nous à la fin de la saison», a ainsi assuré le technicien de la formation stambouliote. Un message clair qui n’empêche cependant pas d’autres possibles scénarios.

Dans cette optique, le Daily Mail affirme, de son côté, que plusieurs clubs de Major League Soccer sont actuellement intéressés par le profil de Zaha et souhaiteraient profiter de sa situation actuelle pour le relancer. Parmi les franchises à l’affût, le Charlotte Football Club tiendrait même la corde pour venir à la rescousse de l’ancien joueur de Crystal Palace. Il faudra pour cela convaincre l’international ivoirien (33 sélections, 5 buts), s’entendre avec l’OL mais également Galatasaray…