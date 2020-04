Ronaldinho raconte son passage remarqué par la case prison

L'année 2020 de Ronaldinho n'avait pas vraiment bien commencé. La légende du football brésilien avait effectivement été emprisonnée au Paraguay, aux côtés de son frère, après avoir été arrêtée en possession de faux documents d'identité. Les deux hommes ont ensuite été emprisonnés. Le passage de Ronnie par la case prison ne semble cependant pas forcément avoir été très traumatisant, puisque de nombreux médias locaux ont publié des images du Brésilien lors de son séjour carcéral, où il était traité comme une véritable idole par ses co-détenus. On a même pu le voir à l'oeuvre lors d'un tournoi de football où il s'est promené.

Début avril, la justice paraguayenne a cependant décidé de le libérer. Mais il reste toujours sous surveillance judiciaire, dans un hôtel d'Asunción, capitale du pays sud-américain. Pour la première fois depuis sa sortie, l'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone s'est exprimé, pour le média paraguayen ABC Color. Il est revenu sur son arrestation et son emprisonnement. « Nous étions complètement surpris lorsqu'on a appris que les documents n'étaient pas légaux. Dès lors, notre intention a été de collaborer avec la justice pour éclaircir tout ça, comme nous l'avons fait depuis le début. Nous avons tout expliqué à la justice et nous avons fourni tout ce qu'elle nous a demandé », a-t-il d'abord expliqué celui qui se rendait dans le pays pour le lancement d'un casino en ligne et d'un livre.

Ronaldinho est pressé de retrouver sa mère

Il a ensuite expliqué sa réaction lorsqu'il a appris son emprisonnement : « ce fut un coup dur, je n'avais jamais imaginé que j'allais traverser une situation comme celle-là. Toute ma vie, j'ai cherché à atteindre le plus haut niveau et apporter de la joie aux gens avec le foot. Notre vol de départ était prévu le samedi 7 mars, à 3h du matin, pour rentrer pour l'anniversaire de mon fils. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite (la justice avait d'abord affirmé qu'il pouvait rentrer dans son pays, NDLR) ».

« Tous les gens que j'ai eu l'opportunité de rencontrer en prison m'ont reçu avec gentillesse. Jouer au football, signer des autographes, faire des photos, ça fait partie de ma vie, il n'y a aucune raison que je cesse de le faire, surtout avec des gens qui vivaient un moment difficile comme moi », a-t-il ensuite expliqué sur l'accueil de véritable star qui lui avait été réservé en prison. « La première chose que je ferai quand tout ceci sera terminé c'est d'embrasser ma mère qui vit des jours difficiles depuis le début de la pandémie de coronavirus à la maison, ensuite faire face à l'impact de cette situation et continuer avec foi et courage », a conclu l'ancien de la Canarinha. Même s'il semble avoir traversé cette épreuve sans réelles séquelles, on espère ne plus avoir l'occasion de le revoir derrière les barreaux...