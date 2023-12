Leicester City, en route vers la Premier League !

Il s’agit peut-être du match le plus important de la saison jusqu’à présent. Ce mardi soir, à 20h45, Leicester se déplace à Ipswich pour le compte de la 24e journée d’EFL Championship. Un match qui pourrait d’ores et déjà s’avérer déterminant. Et pour cause, les Foxes règnent sur le championnat, avec 58 points au compteur. Mais ces derniers sont justement poursuivis par l’Ipswich Town FC, deuxième avec six points de retard sur leur adversaire du soir. En cas de succès, le club de Jamie Vardy prendrait un avantage considérable sur les autres cadors de Championship, avant d’entamer une année 2024 qui s’annonce décisive.

La suite après cette publicité

Avec 19 victoires, 1 nul et seulement 3 défaites en 23 journées, Leicester City réalise une première partie de saison de très haut niveau. En réalité, les Foxes sont invaincus depuis le 11 novembre dernier et un revers face à Middlesbrough (1-0). Meilleure attaque du championnat avec 47 buts inscrits, à égalité avec… Ipswich, l’ex-pensionnaire de Premier League régale avec un football attrayant, qui a le don de remplir le King Power Stadium. Si de nombreuses individualités ont quitté le navire l’été dernier, face aux offres mirobolantes des clubs de l’élite - J. Maddison (46,30 M€, Tottenham) et H. Barnes (44 M€, Newcastle), surtout - d’autres se sont, au contraire, révélées.

À lire

PL : Bournemouth s’impose contre Fulham, Luton enfonce Sheffield

Qualité Premier League

Parmi les joueurs qui ont pris une tout autre dimension cette saison, Kiernan Dewsbury-Hall. Le milieu polyvalent de 25 ans, qui affichait déjà un bon niveau lorsque Leicester était en difficulté en Premier League, est au four et au moulin, semaine après semaine. Au total, ce dernier totalise 7 réalisations, ainsi que 9 caviars en 23 rencontres d’EFL Championship. Formé au club, "KDH" est le maître à jouer de la formation d’Enzo Maresca. Mais s’il réussit autant, c’est aussi grâce à la résurrection d’Harry Winks, annoncé comme un crack en développement à Tottenham, qui s’était perdu au fil des années, sans oublier non plus le retour en forme de Wilfred Ndidi. Trois joueurs qui surclassent, assez logiquement, leur championnat.

La suite après cette publicité

Derrière, l’entraîneur italien a su relancer Jannik Vestergaard, ancien fer de lance du côté des Saints de Southampton. Le Danois avait connu des débuts compliqués chez les Foxes mais a su rebondir en profitant de la descente du club pour se refaire une cote de popularité outre-Manche. Dans les cages, un autre danois : Mads Hermansen. Si Kasper Schmeichel a longtemps gardé les buts de Leicester avec brio, le portier de 23 ans brille en Championship et détient déjà 8 clean sheets cette saison. Devant, Stephy Mavididi (7 buts et 4 passes décisives) a retrouvé des couleurs, tandis que Issahaku Fatawu (19 ans) et Kasey McAteer (22 ans) apportent du dynamisme sur les ailes. Le collectif est huilé, les joueurs sont en confiance, et voilà que le travail d’Enzo Maresca est récompensé.

Il faut dire que l’entraîneur de 43 ans a été formé à la bonne école, puisqu’il était l’un des assistants de Pep Guardiola à Manchester City il y a à peine une saison. On comprend donc mieux pourquoi Leicester aime avoir la balle pendant ses matchs. Pour aider à comprendre le jeu et le système très moderne utilisé par Enzo Maresca, Flo, qui dirige la page Leicester City France sur X, raconte : «il s’appuie sur un 4-3-3 hybride qui bascule en 3-4-2-1 en phase offensive. Le latéral droit s’insère dans le milieu de terrain, les trois autres défenseurs restent en arrière et les ailiers jouent pistons. Le jeu est fondé sur la possession, pour fatiguer l’adversaire. C’est la raison pour laquelle Leicester marque souvent en 2e période». Une recette qui semble porter ses fruits, à voir si ce cela fonctionnera toujours en cas de montée en Premier League.

La suite après cette publicité

Le titre ou rien

«L’objectif est le titre, sans aucune autre prestation acceptée. L’objectif est aussi de se préparer à la Premier League avec des jeunes joueurs et un dispositif à construire», confie Flo de Leicester City France. Au vu de l’envergure du club, de sa dimension financière et des joueurs au sein de l’effectif, les Foxes n’ont pas le choix que de tout rafler. La montée, certes, mais le titre, surtout, pour éviter de potentiels play-offs notamment. Les hommes de Maresca ne survolent pas la Championship pour rien, et remporter le trophée final permettrait une bonne fois pour toutes de venir conclure un court chapitre en deuxième division, encore dur à avaler pour certains.

Habitué à jouer les trouble-fêtes en Premier League (5e en 2019-2020 et 2020-2021, puis 8e en 2021-2022), Leicester se doit de retrouver les hauteurs du football anglais. Financièrement, déjà, une montée viendrait rapporter un sacré paquet d’argent à un club réputé pour très bien vendre ses meilleurs éléments (Harry Maguire, Wesley Fofana, Riyad Mahrez…). Utile pour permettre aux pensionnaires du King Power Stadium d’être compétitifs dès leur retour dans l’élite. Avec de nombreux jeunes à forts potentiels, un gardien qui se révèle, quelques cadres et des attaquants pétris de talent, Leicester possède un noyau intéressant sur lequel construire à l’avenir. Mais il faudra réaliser une deuxième partie de saison au moins aussi impressionnante que la première, et ça commence dès ce soir, avec ce choc face à Ipswich, à remporter absolument.