Qualifs Euro 2024 : la Suisse facile face à la Biélorussie, la Turquie renverse l’Arménie

Suite des éliminatoires de l’Euro 2024 ce samedi avec une nouvelle salve de rencontres. La première affiche voyait la Suisse se déplacer en Biélorussie pour son entrée en lice. La Nati trouvait rapidement la faille et se détachait en première période grâce au triplé de Renato Steffen avant même la demi-heure de jeu (4e, 17e et 29e, 3-0). Après la pause, les joueurs de Murat Yakin continuaient de mettre la pression et le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, marquait à son tour (62e, 4-0) puis, quelques minutes plus tard, Mohamed Zeki Amdouni parachevait la victoire hélvète (65e, 5-0). Dans l’autre rencontre du groupe I de ces éliminatoires de l’Euro 2024, Israël recevait le Kosovo.

Alors que le match était assez équilibré depuis le coup d’envoi, les visiteurs trouvaient la faille sur une erreur du capitaine adverse, Elazar Dasa, qui marquait contre son camp (36e, 1-0). Au retour des vestiaires, les locaux trouvaient les ressources pour égaliser par l’intermédiaire de Dor Peretz (56e, 1-1). La Suisse prend donc la tête de ce groupe I devant le Kosovo et Israël. Enfin, dans la dernière rencontre de ce début de soirée, l’Arménie recevait la Turquie dans une partie bouillante. Si les Arméniens ouvraient le score sur un but contre son camp d’Ozan Kabak (10e, 1-0), la Turquie égalisait peu après l’heure de jeu grâce à Orkun Kokcu (34e, 1-1) avant de renverser la situation en deuxième période avec une réalisation de Kerem Aktürkoglu (54e, 2-1). La Turquie est en tête de ce groupe D, en attendant le choc entre la Croatie et le Pays de Galles.

