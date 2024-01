Romeo Amane est dans le viseur de l’Ajax

Face à la concurrence de plus en plus féroce, les clubs européens explorent des marchés moins mis en avant. Et cet hiver, certaines écuries regardent du côté de la Suède, en particulier à Hacken. Troisième du championnat de première division (Allsvenskan), l’écurie compte de nombreux talents dont Romeo Amane.

La suite après cette publicité

Âgé de 20 ans, ce milieu de terrain box to box est considéré comme l’une des pépites à suivre. Il est un titulaire en puissance, lui qui a marqué 3 buts et délivré 3 assists cette saison. Ses prestations, ses qualités, comme sa technique au-dessus de la moyenne, et son potentiel ont tapé dans l’œil de l’Ajax Amsterdam, véritable dénicheur de talents. Et ce n’est pas tout puisque deux clubs de Ligue 1, dont les identités n’ont pas filtré, sont sur le coup. Un crack qui était parmi les 100 joueurs nommés lors du Golden Boy 2023 et dont on devrait donc entendre parler très rapidement !