OM : Jérôme Rothen se paie déjà Roberto De Zerbi

C’est l’information du jour : l’OM est bien parti pour faire de Roberto De Zerbi son prochain entraîneur. Le club phocéen est déjà tombé d’accord avec le Transalpin sur un contrat de trois ans. Mais si cette arrivée suscite beaucoup d’enthousiasme sur la Canebière, elle n’emballe pas Jérôme Rothen.

La suite après cette publicité

«Il y a une hype des entraîneurs étrangers. Sergio Conceição a marqué les esprits, entraîné des grands clubs, gagné des titres sur la durée. Mais à propos de De Zerbi, j’ai du mal à suivre. Certains grands connaisseurs du football nous disent que c’est un entraîneur fantastique, génial, qui révolutionne le foot. J’ai vu ses équipes jouer très souvent. On ne peut pas dire que c’est les plus grandes en Europe. Je mets de côté le Shakhtar, il a été obligé de partir à cause de la guerre. En Italie, il y a eu de bonnes choses avec Sassuolo mais il finit 8e», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.