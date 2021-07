Everton : James Rodriguez ne sait pas où il jouera cette saison

Partira, partira pas ? C'est la question que se pose le milieu offensif d'Everton James Rodriguez (30 ans) depuis quelques semaines. Avec le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid et l'arrivée de Rafael Benitez, un départ serait clairement envisagé par l'international colombien, et il l'a fait savoir. Lors d'un stream diffusé sur la plateforme Twitch, James admet lui-même qu'il ne sait pas où il évoluera la saison prochaine.

«On me demande souvent où je vais jouer. Je ne sais pas, la vérité est une question très compliquée. Nous verrons ce qui se passe. Je ne veux pas dire oui ou non, parce que je ne sais pas. Je m'entraîne bien et durement. Je ne sais pas où je vais jouer. Dans le football comme dans la vie, nous ne savons rien». L'ancien Monégasque a néanmoins écarté tout retour à Madrid, même si son profil plairait énormément à Ancelotti : «Non, je ne pense pas. C'est un cycle fermé et ça ne se reproduira pas».