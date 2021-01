Barça : Ronald Koeman déclare sa flamme à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Neuf blessures et un an et demi d'indisponibilité depuis son arrivée au Barça, en 2017. Sous contrat jusqu'en 2022 chez les Blaugrana, Ousmane Dembélé est un intermittent du spectacle. Mais lorsqu'il est en forme, comme face à Bilbao cette semaine, ses prestations sont remarquées et saluées. Auteur de deux buts en onze apparitions cette saison, le Français revient en forme. De quoi donner le sourire à son coach, Ronald Koeman, qui n'a pas manqué de vanter ses mérites en conférence de presse, vendredi après-midi.

«Le plus important, c'est le physique. Nous savons qu'il est en délicatesse depuis plusieurs années et qu'il n'a pas eu de chance avec les blessures. C'est compliqué parce que vous n'avez pas de séances d'entraînement et de matchs. Nous savons que vous avez beaucoup de niveau, mais l'important est d'être bien physiquement. J'espère qu'il continuera. Il va bien, il est confiant et il est heureux. Je l'apprécie beaucoup. Il a de réelles qualités d'attaquant. Fort dans le 1 contre 1, et il peut jouer sur les deux flancs. J'espère qu'il va continuer à son niveau et que sa condition physique va lui permettre d'enchaîner», a déclaré l'entraîneur néerlandais au sujet d'Ousmane Dembélé.