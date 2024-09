L’OL retrouve le sourire contre l’Olympiakos

Retrouver l’Olympe après avoir goûté à l’enfer. Voilà l’enjeu de cet OL-Olympiakos qui a subitement revêtu une importance toute autre pour Pierre Sage et ses hommes. La défaite presque inexplicable face à l’OM dimanche soir en Ligue 1 a clairement assombri le bilan de l’entraîneur français, qui totalise déjà 3 défaites en 5 journées. Alors, l’entrée en lice en Ligue Europa doit servir de rédemption, voire de déclic, pour rassurer les troupes et enfin lancer définitivement la saison.

La suite après cette publicité

Pour ce premier choc en Ligue Europa, l’OL n’a d’autre choix que de gagner pour s’éviter une crise. Pour profiter de cet OL-Olympiakos, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

L’OL l’emporte 2-1 contre l’Olympiakos, cote à 7,10

C’est un OL probablement totalement différent de celui vu dimanche soir face à l’OM qui va se présenter contre l’Olympiakos. Déjà parce que le 5-3-2 semble avoir montré ses limites, ensuite parce que l’OL a la chance d’avoir un banc très fourni. Enfin parce qu’il va falloir régénérer mentalement une équipe touchée par le scénario cruel de l’Olympico. C’est un autre Olympique qui se présente, l’Olympiakos, et lui non plus ne réalise pas un début canon dans son championnat, avec un nul et une défaite en 5 rencontres. Face à un adversaire plus abordable, on voit bien l’OL retrouver le sourire et la victoire, mais ce ne sera pas simple.

L’OL gagne contre l’Olympiakos, cote à 1,82

Vous l’aurez compris, on imagine bien l’OL se relancer en Ligue Europa, en remportant ce premier match de la phase de la ligue, qui est également mise en place en Ligue Europa à l’instar de la Ligue des Champions. Pour se remettre d’aplomb et surtout bien lancer son parcours européen à domicile, il est impératif de sortir victorieux de cette rencontre, d’autant que l’Olympiakos n’affiche pas une forme étincelante. Surtout, ce sera l’occasion pour Pierre Sage de faire tourner son effectif pléthorique en attaque.

La suite après cette publicité

but de Georges Mikautadze, cote à 2,65

C’était l’un des gros coups du recrutement lyonnais, qui avait chipé Mikautadze à l’AS Monaco en dernière minute. L’international géorgien n’a pas réussi ses débuts avec son club de coeur, lui qui s’est fait floquer le 69 en numéro de maillot. Alors ce match de Ligue Europa semble parfait pour lui donner du temps de jeu, et on l’espère, de la confiance. On mise donc volontiers sur un but de l’ancien Messin, qui aura à coeur d’enfin lancer son aventure lyonnaise.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 85€ ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce OL-Olympiakos et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM15" pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici la victoire 2-1 de l’OL.

Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 603,50 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)