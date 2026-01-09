Menu Rechercher
3 joueurs bien connus de France en route pour Eyüpspor

Lebo Mothiba sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg @Maxppp

17e de Süper Lig, Eyüpspor est proche de recruter des joueurs bien connus en France pour tenter d’arracher son maintien en fin de saison. Il y a d’abord Charles-André Raux-Yao (milieu défensif, 24 ans), qui évolue actuellement sous les couleurs du Stade Briochin, lanterne rouge de National. Selon nos informations tout est bouclé pour lui.

En parallèle, Lenny Pintor a donné son accord et doit encore passer sa visite médicale avant de signer son contrat. L’ailier de 25 ans porte les couleurs de LASK en Autriche depuis l’été 2023. Enfin, des discussions ont démarré concernant Lebo Mothiba. L’ancien Strasbourgeois, aujourd’hui âgé de 29 ans, est actuellement lié aux Mamelodi Sundowns, chez lui, en Afrique du Sud.

