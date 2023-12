LOSC - PSG : la grosse frustration de Vitinha

Présent en zone mixte après le match nul (1-1) concédé par le Paris Saint-Germain dans les toutes dernières secondes sur la pelouse du LOSC, Vitinha n’a pas caché sa déception. Malgré tout, le milieu de terrain parisien a assuré que le club de la capitale allait continuer de progresser au fil des semaines. «Oui c’est un match nul au goût amer, c’était dur pour nous, on prend ce but dans les dernières minutes mais c’est fait désormais. On va revoir ce match pour voir ce qu’on a bien fait et mal fait avec l’idée que les mauvaises choses ne se reproduisent pas. Les dernières minutes, on sait que c’est très important et on a pas réussi à garder le ballon, je pense que c’était la clé».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 37 16 26 11 4 1 39 13 4 Lille 28 16 8 7 7 2 20 12

Et d’ajouter : «on préfère avoir 9 points d’avance et pas 7 mais c’est fait maintenant. C’est difficile sur une saison d’enchaîner les matches avec la même qualité, les mêmes performances. Jusqu’à maintenant, je pense qu’on a bien fait, ce n’est pas parfait mais on est en décembre, on va construire une dynamique progressivement, on va être plus lié sur le terrain, ça va se voir au fur et à mesure cette amélioration car il y a une grande marge de progression. Si le titre de champion d’automne a une valeur pour nous ? Non». Voilà qui est dit !