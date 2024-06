Nouvelles révélations dans l’affaire Lucas Paqueta

Accusé de tricherie en prenant des cartons jaunes pour aider ses amis à gagner des paris, Lucas Paqueta est dans le viseur de la FA. Si le joueur de 26 ans n’a commenté l’affaire qu’une seule fois, il va se défendre en compagnie de ses avocats pour éviter une fin de carrière prématurée.

The Sun apporte une nouvelle information dans ce dossier, comme quoi le Brésilien aurait demandé à David Moyes de ne pas jouer le match d’ouverture de cette saison contre Bournemouth, pour éviter une blessure et compromettre son transfert à Manchester City à l’époque, qui sera finalement avorté. Finalement, il le jouera et sera même averti à la 93e minute de jeu, alertant la FA pour lancer l’enquête.