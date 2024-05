Les dessous de l’incroyable affaire Lucas Paqueta

Dans un univers parallèle, Lucas Paqueta serait en train de célébrer son premier titre de champion d’Angleterre avec ses camarades de Manchester City. Mais dans la réalité, il est au téléphone avec ses avocats en train de préparer sa défense. Il a jusqu’au 3 juin pour répondre officiellement aux accusations de la Fédération anglaise, qui l’accuse d’avoir truqué des matches en faisant exprès de récolter des cartons jaunes. Cette enquête est menée depuis près d’un an et avait eu un premier impact en août dernier, lorsque cela avait fait capoter le transfert attendu vers Manchester City, pour une somme atteignant les 100 M€.

Face aux suspicions de la FA, les Citizens avaient préféré reculer et attendre de voir l’issue de l’enquête. Jusqu’à hier, date à laquelle les accusations ont pris une tournure très concrète. Comme le révèle le Daily Mail, Manchester City était de nouveau prêt à bondir sur le Brésilien de 26 ans, dont le profil plaît grandement à Pep Guardiola. À la fois technique et rugueux, Paqueta a su devenir un milieu complet parfaitement adapté à la Premier League. Un accord était même de nouveau prêt pour cet été, avec un montant globalement similaire. Mais d’autres clubs étaient également déjà venus aux renseignements auprès de West Ham, qui s’était préparé à le vendre cet été.

L’île Paqueta dans le viseur

Tout est tombé à l’eau jeudi, et on voit mal aujourd’hui comment Paqueta réussira à se défendre. Déjà parce que la FA l’accuse en parallèle de manquements sur la coopération dans l’enquête. Il n’a pas fourni tous les éléments réclamés par la FA dans le cadre de son investigation… Ensuite parce qu’il est difficile de contester certains faits plus qu’équivoques. Par exemple, le lieu d’où le nombre anormal de paris a été détecté : l’île Paqueta. D’où est originaire Lucas Tolentino Coelho de Lima, devenu Lucas Paqueta.

A quatre reprises, contre Leicester en 2022, contre Aston Villa et Leeds en 2023 (pour la saison 2022-2023), puis contre Bournemouth en août 2023 (donc comptant pour la saison qui vient de s’achever), le site de paris Betway, sponsor maillot de West Ham qui plus est, a dénombré un surplus étrange de paris sur un carton jaune de Lucas Paqueta et a donc informé l’organe de régulation (International Betting Integrity Association), qui a à son tour alerté la FIFA puis la FA. Le dernier carton jaune, reçu le 12 août à la 93e minute d’un match nul 1-1 contre Bournemouth, est intervenu alors que le Brésilien avait été prévenu qu’une enquête était en cours pour ces raisons. Il pourrait désormais lui valoir une suspension bien plus grande qu’un simple match...