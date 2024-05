La FA accuse Lucas Paqueta de matches truqués !

L’information avait déjà eu l’effet d’une bombe l’été dernier. Alors que Lucas Paqueta, auteur d’une très belle saison avec West Ham, se rapprochait d’un transfert record du côté de Manchester City, la presse anglaise révélait que la Fédération Association (FA) avait ouvert une enquête contre le joueur. Le motif ? Des infractions potentielles en matière de paris sportifs et notamment un carton jaune très suspect reçu lors de la rencontre entre West Ham et Aston Villa. Ce jour là, un nombre inhabituel de paris sportifs avait été observé sur le site Betway, sponsor maillot des Hammers. Plusieurs nouveaux comptes avaient été créés à ce moment là sur le site, et des proches de l’ancien Lyonnais avaient parié la somme maximale sur un carton jaune dans cette rencontre (et Paqueta avait été averti).

De quoi mettre la puce à l’oreille de la FA qui avait donc décidé d’ouvrir une enquête alors que le joueur, contrairement au cas de Sandro Tonali par exemple, n’avait pas parié lui-même. Choqué, Lucas Paqueta n’avait fait que clamer son innocence dans cette affaire et en octobre dernier, la presse anglaise révélait qu’il avait tout fait pour collaborer avec les enquêteurs. Le milieu de 26 ans avait notamment autorisé la justice à accéder à son téléphone et avait expliqué ne pas avoir été au courant des paris de ses proches. Mais ce jeudi, le verdict est tombé. Après plus de 9 mois d’enquête, la FA confirme et accuse bien Lucas Paqueta de matches truqués.

Lucas Paqueta doit s’expliquer rapidement

«Lucas Paqueta de West Ham United a été accusé de mauvaise conduite en relation avec des violations présumées des règles FA E5 et F3. Le joueur a été accusé de quatre violations de la règle E5.1 de la FA en relation avec sa conduite lors des matches de Premier League du club contre Leicester City le 12 novembre 2022 ; Aston Villa le 12 mars 2023 ; Leeds United le 21 mai 2023 ; et l’AFC Bournemouth le 12 août 2023. Il est allégué qu’il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matches en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre dans le but inapproprié d’affecter les paris afin qu’une ou plusieurs personnes puissent tirer profit des paris», peut-on notamment lire dans le communiqué de l’instance du football anglais.

Mais ce n’est pas tout. Dans son communiqué, la FA accuse l’international brésilien (qui vient d’être appelé pour la Copa America après plusieurs mois d’absence en raison de cette affaire) de ne pas avoir respecté deux autres règles. «Lucas Paqueta a également été accusé de deux violations de la règle F3 de la FA en raison de manquements présumés à la règle F2 de la FA. Le joueur a jusqu’au 03 juin 2024 pour apporter une réponse à ces accusations sous réserve de toute demande de prolongation de ce délai. La FA ne fera aucun autre commentaire jusqu’à la conclusion de cette affaire.» La règle F2-F3 concerne l’obligation pour les joueurs, dirigeants ou encore clubs de se présenter et de fournir tous les documents exigés par la FA ce que n’a pas fait le joueur. Le Brésilien a donc un peu plus d’une semaine pour répondre aux accusations de la FA. Pour rappel, dans une affaire de paris sportifs, Sandro Tonali avait été suspendu 2 mois par la FA.