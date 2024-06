West Ham signe la pépite Luis Guilherme pour 30 millions d’euros

West Ham commence fort son mercato. Les Hammers viennent de mettre la main sur Luis Guilherme, grand espoir brésilien au poste d’ailier droit. Pour s’attacher les services du joueur de Palmeiras, l’équipe de Premier League a dû débourser 30 millions d’euros. Le jeune Brésilien de 18 ans signe un contrat de cinq ans avec l’équipe londonienne.

Un temps courtisé par l’AS Monaco, l’attaquant a choisi la Premier League et l’équipe de Julen Lopetegui. Une joie pour celui qui n’a joué seulement que 18 matchs en pro : « je suis très heureux de signer avec West Ham United, un club qui a fait confiance à mon travail. L’entraîneur-chef et moi avons déjà eu une conversation. Il m’a montré son projet et je pense que j’apprendrai beaucoup de lui. Il a été entraîneur au niveau national en Espagne et a dirigé de grands clubs. La Premier League est la meilleure ligue du monde. Je pense que je vais beaucoup m’améliorer ici avec l’ensemble du staff de West Ham, ce qui est crucial pour mon développement ».