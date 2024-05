Brésil : Lucas Paqueta sort du silence sur ses accusations

Avant de rejoindre les États-Unis pour tenter de remporter une 10e Copa America, le Brésil s’apprête à disputer deux matchs amicaux, contre le Mexique (9 juin) et face au pays hôte de la compétition (13 juin), pour une ultime répétition. Et pour l’occasion, Lucas Paquetá (26 ans) va bel et bien rejoindre le groupe auriverde stationné en Floride, et ce, malgré les nouvelles accusations de la Fédération anglaise sur son implication dans une affaire de paris sportifs douteux, où il est accusé d’avoir cherché « intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre » à plusieurs reprises pour favoriser des proches.

L’ancien milieu offensif de l’OL était présent en conférence de presse avec sa sélection et a tenu à remercier la CBF et son Président, Ednaldo Rodrigues, de l’avoir maintenu dans le groupe, avant de s’exprimer sur son affaire : «Ce sera la première et la seule fois où je parlerai de cette affaire. Mes avocats m’ont conseillé de ne pas commenter l’affaire. Ce que je peux dire, c’est que je continue à faire de mon mieux, en coopérant. Mes avocats me défendent pour que tout soit clarifié à la fin. La décision m’a rendu triste mais nous ferons tout pour changer cette décision et coopérer», a-t-il assuré. Lucas Paqueta risque une lourde sanction.