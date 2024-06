Real Madrid : les premiers chiffres hallucinants du contrat de Kylian Mbappé

Cette fois-ci, le mariage aura bel et bien lieu. Plus aucun rebondissement n’est possible dans ce dossier. Kylian Mbappé quitte officiellement le Paris Saint-Germain, la France et la Ligue 1 après sept saisons passées sous le maillot du club de la capitale. Il rejoint ainsi le Real Madrid en y paraphant un contrat de cinq années. Quelques jours après un 15ème succès en Ligue des Champions, le club madrilène a annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué officiel publié sur son site et partagé sur ses réseaux sociaux : «Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons». Au-delà de la promesse sportive explosive aux côtés d’autres stars comme Vinicius Júnior, Rodrygo, Jude Bellingham entre autres, le capitaine de l’équipe de France peut compter sur un accord bien ficelé avec Florentino Perez pour ce rêve soit possible.

La suite après cette publicité

«Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid!», a rapidement réagi le principal intéressé, tandis que plusieurs joueurs et légendes du Real Madrid ont emboîté le pas en envoyant de multiples messages d’encouragements et de bienvenue. Une nouvelle ère historique s’ouvre à la Casa Blanca pour les cinq prochaines saisons puisque l’international français a signé un bail s’écoulant jusqu’en 2029. Soit cinq années avec des objectifs toujours plus haut. Le tout accompagné d’un salaire juteux et de primes dorés. C’est une superstar qui débarqué à Madrid ce lundi 3 juin 2024.

À lire

Real Madrid : David Beckham est très excité pour Kylian Mbappé

Une prime de 100 millions !

Le premier élément important : Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé de l’équipe officiellement pour les cinq prochaines saisons. En attendant que soit dépassé le chiffre définitif, son salaire a été fixé autour de 15 millions d’euros nets (soit environ 20 millions brut en Espagne). Un chiffre bien inférieur à ce qu’il percevait au Paris Saint-Germain où le Bondynois disposait d’un salaire annuel aux alentours de 72 millions bruts. Avec ce pécule, il surpassera Vinicius et Bellingham sur l’échelle salariale. Le Brésilien reçoit un montant d’environ 12 millions d’euros nets. Le Britannique approche les 11 millions d’euros. S’en suivent ensuite Alaba (environ 12,5 M€), Kroos (13 M€) et Modric (11,5 M€), dont le total a été considérablement réduit lors de son renouvellement pour cette saison. Des chiffres relayés par MARCA et AS. Le tremblement de terre Kylian Mbappé secoue déjà la ville de Madrid.

La suite après cette publicité

Mais ce salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid cache plusieurs annexes. D’un côté, le droit à l’image. L’accord stipule que le joueur pourra conserver 100% des contrats signés avant la signature à la Casa Blanca et, dans ceux qui seront clôturés après, 20% reviendront au club. Combien gagnera-t-il chaque année grâce à la publicité ? C’est une valeur encore inconnue mais en prenant comme référence ces dernières années, le chiffre tournerait autour de 30 millions d’euros nets chaque saison. Ce montant s’ajoutera aux 15 millions de salaire… et à sa prime à la signature fixée à 100 millions d’euros. Il faut aussi y ajouter les nombreux bonus activables sur conditions, incluant les buts marqués à la victoire au Ballon d’Or. Comme l’écrit le journal espagnol AS, «un nouveau joueur arrive à Santiago-Bernabéu et devient le mieux payé de toute l’équipe. Un nouveau Galactico pour la galaxie».