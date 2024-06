Real Madrid : le maillot de Kylian Mbappé disponible mercredi

Après plusieurs mois - voire années - d’attente, le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans rejoint librement la Casa Blanca, après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Cette annonce a réveillé les fans du club néo-champion d’Europe, se demandant quand ils pourront s’offrir la tunique de l’ancien Monégasque.

AS apporte plus d’informations sur ce dossier, indiquant que le maillot du Real Madrid édition 2024/2025 sera dévoilé mercredi. Il est déjà annoncé que Mbappé portera le numéro 9 avec les Madrilènes. Il sera possible d’acheter un maillot à son effigie dès mercredi donc.