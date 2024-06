Beppe Marotta est le nouveau président de l’Inter Milan

C’est une nouvelle assez inattendue en ce mardi matin. En effet, Beppe Marotta va être le nouveau président de l’Inter. Directeur sportif sous l’ancienne présidence, le dirigeant de 67 ans va être le nouveau président des Nerazzurri alors que le nouvel actionnaire, Oaktree, a décidé de le nommer dans ce nouveau rôle pour lui. Il succède ainsi à son ancien patron, Steven Zhang, qui a cédé le club il y a quelques jours. Dans un communiqué paru ce mardi, le club interiste a annoncé la nouvelle :

«FC Internazionale Milano SpA (« Inter » ou le « Club ») annonce aujourd’hui la proposition de nomination de Giuseppe Marotta comme nouveau Président et la nouvelle composition du Conseil d’Administration de la Société, qui sera confirmée par l’Assemblée Générale qui se tiendra à Milan aujourd’hui. Les nominations proposées font suite au récent changement de propriétaire du Club. Le 22 mai 2024, les fonds gérés par Oaktree Capital Management, LP (« Oaktree ») ont pris possession de l’Inter suite au non-remboursement du prêt de trois ans accordé par Oaktree à l’Inter. société d’investissements.» L’intéressé a, lui, fait part de sa fierté à l’idée de ce nouveau rôle : «je tiens à remercier Oaktree pour sa confiance en me donnant cette opportunité de travailler à leurs côtés et avec le conseil d’administration. Cette nomination vient récompenser le travail fantastique réalisé par les nombreuses personnes qui ont animé le Club au cours des trois dernières années. Je suis fier de faire partie de l’Inter et je réitère mon engagement envers le club.»