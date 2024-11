EdF : Maghnes Akliouche n’a pas été contacté par Didier Deschamps

Maghnes Akliouche n’a pas encore échangé avec Didier Deschamps. Très performant avec l’AS Monaco en ce début de saison (double buteur face à Brest ce vendredi), le Franco-algérien est annoncé aux portes de l’équipe de France. De passage en zone mixte après sa belle performance face au club breton, le milieu offensif de 22 ans a cependant confié ne pas avoir eu de contact avec le sélectionneur des Bleus, qui pourrait voir le joueur lui échapper. «Non, je n’ai pas échangé avec Didier Deschamps» assurait le joueur hier en zone mixte. «Je ne sais pas si je suis loin du niveau international mais je vais répéter tout simplement mes performances pour poursuivre cette belle dynamique.»

«Moi je vais où on me dit, je fais mes matchs et je continue à bosser tous les jours» poursuit-il. Homme fort de l’équipe de France olympique de Thierry Henry (8 sélections, 2 buts) et des Espoirs (10 sélections, 3 buts), Maghnes Akliouche a fait toutes ses classes en Bleu chez les jeunes. Son statut de binational pourrait malgré tout changer la donne, si ce dernier venait à ne pas être appelé avec les A par Didier Deschamps. Comme son compère chez les Espoirs, Rayan Cherki, le joueur de l’AS Monaco pourrait également choisir l’Algérie, qui lui fait la cour depuis un certain temps. Affaire à suivre.