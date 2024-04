Nantes - OL : la grosse colère de Jean-Charles Castelletto

Nantes rechute. Si l’arrivée d’Antoine Kombouaré combinée à la belle victoire contre Nice le week-end dernier avait permis à Nantes de retrouver des couleurs en championnat, le club de l’Ouest est tombé de haut en s’inclinant contre Lyon en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (1-3), et ce, après avoir mené au score pendant plus d’une mi-temps. Avec cette nouvelle défaite à domicile, les Canaris restent aux portes de la zone rouge. À l’issue de la rencontre, Jean-Charles Castelletto a tenu un discours virulent en évoquant la prestation globale des siens.

*«On doit être plus malin que ça. On est parti trop à l’abordage parce qu’on était confiant et c’est comme ça qu’ils nous ni. On prend un premier but et on baisse la tête. On n’apprend pas de nos erreurs car continue à aller jouer les attaques sans sécuriser derrière. Après on se fait ni. C’est l’expérience qui fait la différence ce soir. On doit savoir casser le rythme et jouer le coup à fond. Aujourd’hui, on s’est fatigué en faisant des courses sans marquer et on n’est plus là pour défendre… Je ne suis pas inquiet pour la fin de saison car on va prendre les matchs les uns après les autres en tentant de les gagner. Aujourd’hui, on pouvait se donner un peu d’air mais on a pas réussi. On doit au moins prendre un point et les faire courir», a regretté le Camerounais au micro de Prime Video*.