Seko Fofana a quitté le conseil d’administration du RC Lens

Dans la foulée de sa signature au Stade Rennais le 1er janvier dernier, Seko Fofana (29 ans) a transmis sa lettre de démission du conseil d’administration du RC Lens. Il s’agit de sa volonté puisqu’aucun règlement ne le contraignait à quitter son poste d’administrateur. En revanche, le milieu de terrain reste actionnaire minoritaire du club, d’après les informations de La Voix du Nord.

Durant ses trois saisons chez les Sang et Or, l’international ivoirien a tissé des liens très forts avec la région, le club et les personnes qui les composent, au point d’entrer au capital de son ancienne équipe et au conseil d’administration, chose très rare pour un joueur en activité. Fofana aura l’occasion de retrouver Bollaert à la mi-mars à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1.