Mercato Nice : les 5 joueurs que Lucien Favre aimerait voir partir cet hiver

Ces derniers mois ont été agités du côté du Gym. Entre le départ du directeur sportif Julien Fournier, son remplacement temporaire par Ian Moody, l'arrivée de Lucien Favre en lieu et place de Christophe Galtier, parti au PSG, mais aussi l'arrivée au début du mois d'octobre de Florent Ghisolfi, l'ancien homme fort du recrutement du RC Lens au poste de directeur sportif, les Aiglons sont en pleine restructuration. Et Nice en a besoin comme l'atteste le mercato estival chaotique et le début de saison très contrasté du club azuréen avec une triste 12e place en Ligue 1 et une bataille permanente en Conférence League pour se qualifier dans un groupe largement à sa portée.

Si le poste de Lucien Favre n'apparaît pas, pour le moment, menacé (Nice avait tenté de faire Mauricio Pochettino en septembre), Ghisolfi dresse un premier état des lieux et a déjà discuté à plusieurs reprises avec le technicien suisse de 64 ans. Et l'effectif de l'OGC Nice n'est pas vraiment celui que Favre imaginait d'autant que ce dernier l'estime trop quantitatif et trop déséquilibré notamment au milieu de terrain. S'il a obtenu le jeune ailier roumain Rares Ilie et le défenseur central international espoir italien Mattia Viti, il a subi les arrivées de plusieurs joueurs recrutés via le réseau de Ian Moody.

Les Aiglons préparent un grand ménage !

Par ailleurs, si Aaron Ramsey et Ross Barkley apportent plus ou moins de satisfaction, ce n'est pas le cas d'autres joueurs dont le départ est déjà souhaité par l'ancien coach du BVB. Selon nos informations, le gardien international danois Kasper Schmeichel (arrivé libre) dont les qualités intrinsèques ne sont pas remises en question et Joe Bryan, gaucher anglais de 29 ans, prêté par Fulham, ne sont plus en odeur de sainteté auprès du technicien helvète. D'autres joueurs déjà au club n'ont guère plus les faveurs du coach du Gym.

Selon une source du club azuréen, le latéral gauche Melvin Bard, que Favre voulait déjà voir partir l'été dernier, Mario Lemina, pourtant auteur de bonnes prestations, mais surtout les fantomatiques Lucas Da Cunha et Morgan Schneiderlin sont des joueurs dont Lucien Favre ne compte plus. Reste plusieurs interrogations à lever encore et non des moindres. Déjà, rien n'indique que Lucien Favre survivra à la longue trêve imposée par la Coupe du Monde au Qatar, ensuite, il faudra connaître le point de vue de Florent Ghisolfi sur ces dossiers et enfin quel sera la teneur du mercato hivernal du Gym sur lequel planche actuellement le nouvel homme fort du mercato niçois.