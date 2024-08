Jean-Philippe Gbamin rejoint le FC Nantes

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Jean-Philippe Gbamin a rejoint le FC Nantes ce mardi. Auteur d’une belle saison avec Dunkerque en Ligue 2 la saison passée, le milieu ivoirien de 28 ans était la priorité absolue d’Antoine Kombouaré et sa visite médicale était programmée cet après-midi comme nous vous le révélions en exclusivité ce mardi. L’ancien d’Everton arrive donc chez les Canaris avec la volonté de se relancer définitivement en Ligue 1 après ses débuts avec le RC Lens.

Dans son communiqué, le club de Loire-Atlantique a donné plus de détails sur cette arrivée prometteuse. Alors qu’il portera le numéro 17 et qu’il n’a signé que pour un avec le FCN, le natif de San Pedro a fait part de sa fierté après ce transfert : «je suis très fier de rejoindre ce grand club français. Je suis reconnaissant de la chance qu’il me donne de pouvoir évoluer en Ligue 1, avec des personnes que j’ai côtoyées auparavant, le coach, son staff et quelques joueurs de l’effectif.» Pour rappel, Gbamin arrive libre.