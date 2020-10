La LFP déclare la guerre à Mediapro !

La guerre entre la Ligue de football professionnel et le principal diffuseur de ses championnats (Ligue 1 et Ligue 2), Mediapro, va probablement bientôt éclater. La semaine passée nous apprenions que le groupe sino-espagnol avait décidé de renégocier son contrat et donc refusé de payer la traite de ce début octobre (172 M€) à la LFP. Cette dernière a d'ailleurs dû souscrire un emprunt de 120 M€, qui doit être validé par le conseil d'administration puis l'assemblée générale.

Ce mercredi, Arnaud Rouget, le directeur général de l'instance, a décidé d'envoyer une lettre aux présidents de clubs pour leur expliquer ce qui se passe actuellement. L'Équipe dévoile ce courrier : « Mediapro s'est bien placé sous la protection du Tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc, écrit-il. Nous étions donc tenus à une stricte obligation de confidentialité depuis la semaine dernière afin de ne pas mettre la LFP en défaut. Dès lors, sans entrer dans le détail du dossier, la LFP a bien fait, comme la procédure le commande, une proposition (validée par le Bureau, ndlr) au mandataire ad hoc. Celle-ci a été suivie par une réponse de Mediapro qui a été totalement inacceptable au regard des incertitudes financières pour les clubs. Nous avons donc fait application du contrat qui nous lie avec Mediapro et les avons mis en demeure de régler les échéances des 1er et 5 octobre, tout en activant la garantie donnée par la société mère du groupe Mediapro ».

« il faudra envisager la reprise du contrat par d'autres opérateurs »

Une véritable guerre juridique est donc en train de se jouer sous nos yeux et probablement l'avenir financier du football français, qui compte énormément sur l'argent provenant des droits télévisuels pour survivre. Arnaud Rouget, dans la suite de son courrier, évoque deux possibilités concernant la suite et on imagine bien Canal + et beIN Sports à l'affût et attentifs au dossier. Sachant qu'il ne faut pas négliger non plus RMC Sport, plutôt discret depuis quelque temps.

« Il reste alors deux possibilités, soit une issue favorable est trouvée avec Mediapro, soit ce n'est pas le cas, et il faudra envisager la reprise du contrat par d'autres opérateurs. Dans l'intervalle, nous nous devons bien évidemment d'être irréprochables malgré les difficultés rencontrées avec Mediapro et devons donc continuer à les accueillir tout à fait normalement dans les stades », est-il ainsi écrit. Ambiance.