Nîmes : Jérome Arpinon mis à pied

Bon dernier de Ligue 1 avec seulement 15 points en 22 journées, et après la défaite 3-0 des Crocos au Parc des Princes mercredi, le Nîmes Olympique a décidé de se séparer de son entraîneur Jérome Arpinon, selon les informations de l’Équipe et de Midi Libre. C’est son adjoint Pascal Plancque qui le remplacera. Selon l’Équipe, ce licenciement a pu être possible grâce aux revenus générés par l’officialisation du rachat des droits TV par Canal + hier.

En effet, Jérome Arpinon était encore sous contrat pendant encore 18 mois. Arrivé sur le banc de Nîmes à l’été 2020 pour remplacer Bernard Blaquart, le technicien de 42 ans fait déjà ses valises. Une information confirmée quelques instants plus tard par le club. «Le Nîmes Olympique a procédé ce jour à la mise à pied à titre conservatoire de M. Jérôme Arpinon. M. Pascal Plancque assurera l'intérim en tant qu'entraineur de l'équipe première durant cette période.»