OM : le numéro d’Adrien Rabiot dévoilé

C’est officiel, Adrien Rabiot est Marseillais. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en juin dernier, s’est engagé avec l’Olympique de Marseille. Il a paraphé un contrat de deux saisons avec l’écurie du sud de la France, qui frappe donc un sacré coup.

Et on connaît aussi le numéro que portera Adrien Rabiot à l’OM. Effectivement, comme on peut le voir dans la vidéo d’officialisation des Phocéens, il portera le numéro 25 au dos. A noter que c’est le numéro qu’il portait au Paris Saint-Germain et à la Juventus.