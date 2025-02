Galatasaray va porter plainte contre José Mourinho pour des propos racistes

Voilà une affaire qui devrait faire parler même au-delà des simples frontières de la Turquie. Ce lundi, le choc entre Galatasaray et Fenerbahce avait lieu à l’occasion de la 24e journée du championnat turc. Et même si le spectacle n’a pas été forcément au rendez-vous sur le terrain, un derby stambouliote est toujours riche en rebondissements. Alors que 30 000 policiers étaient présents au RAMS Park pour éviter tout débordement, les problèmes ont quand même eu lieu avec des propos racistes qui auraient été tenus par José Mourinho contre le peuple turc.

La suite après cette publicité

Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.



Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç… pic.twitter.com/wwwoE9zrHD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2025

Dans son communiqué, l’actuel leader de Süper Lig apporte quelques précisions : «le directeur technique de Fenerbahçe, Jose Mourinho, qui tient régulièrement des propos désobligeants à l’égard du peuple turc depuis qu’il travaille en Turquie, a aujourd’hui ajouté des propos inhumains à ses déclarations immorales. Nous déclarons par la présente que nous déposerons une plainte pénale contre José Mourinho auprès du parquet pour ces propos racistes et que nous déposerons également une plainte auprès de l’UEFA et de la FIFA. En plus de toutes ces initiatives, nous suivrons l’attitude des entraîneurs de nos rivaux "moraux" à propos de ce discours.»