Nantes - PSG : les compositions sont tombées

La sixième journée de Ligue 1 offre un duel entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Canaris s'organisent dans un 3-4-1-2 avec Alban Lafont dans les cages derrière Jean-Charles Casteletto, Andrei Girotto et Nicolas Pallois. Fabio et Dennis Appiah prennent les ailes alors que Samuel Moutoussamy et Pedro Chirivella se retrouvent dans l'entrejeu. Ludovic Blas est positionné en soutien d'Evann Guessand et Mostafa Mohamed.

La suite après cette publicité

De son côté, le club francilien s'articule dans un 3-4-3 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Danilo Pereira, Marquinhos et Presnel Kimpembe forment la défense tandis qu'Achraf Hakimi et Juan Bernat officient comme pistons. Le double pivot est constitué de Vitinha et Marco Verratti alors que Lionel Messi, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia forment le trio d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Nantes : Lafont - Casteletto, Girotto, Pallois - Fabio, Moutoussamy, Chirivella, Appiah - Blas - Guessand, Mohamed

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Danilo, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat - Messi, Mbappé, Sarabia

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur une victoire 1-0 du PSG pour tenter de remporter 860 € (cote à 8,60). (cotes soumises à variation)